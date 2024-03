Gasperini sul Milan: «Secondo posto piazzamento veritiero, con loro noi fortunati»

Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha analizzato la classifica attuale di Serie A soffermandosi anche sul secondo posto del Milan

Intervenuto a DAZN dopo il pareggio per 2-2 tra Juve e Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato così della classifica attuale:

CLASSIFICA – «L’Inter sta meritando quello che sta facendo, è superiore. Juve e Milan però sono molto forti e la classifica è veritiera, anche per quello che riguarda il Bologna. Noi non siamo stati fortunati nelle partite contro di loro. Abbiamo avuto fortuna col Milan, questa sera il risultato è stato giusto. Col Bologna abbiamo giocato due partite raccogliendo zero punti, ma il calcio è fatto anche di questi episodi».

LE PAROLE DI GASPERINI A DAZN DOPO JUVE-ATALANTA