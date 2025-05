Gasperini Milan, sfuma la pista? Accordo in definizione col top club. Ultime

Gasperini Milan, può sfumare la pista che porta all’attuale tecnico dell’Atalanta: accordo ad un passo con la Roma per il post Ranieri

Secondo quanto riportato da Di Marzio, ci sono stati contatti positivi tra la Roma e Gian Piero Gasperini nelle ultime ore, e si potrebbe arrivare all’accordo definitivo per il suo ingaggio come nuovo allenatore della squadra. Questa notizia potrebbe essere interessante anche per il Milan, che sta valutando diverse opzioni per la panchina della squadra e potrebbe vedere in Gasperini un profilo adatto a guidare i rossoneri.

Tuttavia, sembra che la Roma sia vicina ad accordarsi con Gasperini e potrebbe essere il club che si assicurerà le sue prestazioni. La trattativa sembra essere in una fase avanzata e potrebbe concludersi presto con la firma del contratto. Di Marzio riporta che i contatti positivi tra la Roma e Gasperini fanno pensare a un accordo imminente, e il Milan potrebbe dover cercare altre opzioni per la panchina se vuole trovare un allenatore di alto livello.