Garnacho Milan, Tare progetta il colpo da sogno! Conferme importanti e concorrenza fitta

Secondo quanto riportato da Diario Olé, il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, sta valutando un super colpo per il calciomercato rossonero estivo. La destinazione di Alejandro Garnacho potrebbe essere proprio il Milan, come riportato dalla stampa italiana. Olé ha confermato che ci sono effettivamente trattative in corso per il giocatore, anche se non è chiaro se il Milan sia l’unico club interessato.

Infatti, secondo altre versioni, ci sarebbero anche offerte del Chelsea, della Juventus e del Napoli per Garnacho. La situazione è quindi ancora fluida e il Milan dovrà essere pronto a trattare per assicurarsi le prestazioni del giovane talento. Il Diario Olé ha consultato giornalisti italiani per confermare la notizia e sembra che il Milan sia realmente interessato a Garnacho. La dirigenza rossonera dovrà valutare attentamente le opzioni e decidere se investire sul giocatore.