Ganz su Piemonte: «E’ in forma e ha fatto l’ennesimo grandissimo gol». Le parole del tecnico rossonero

Maurizio Ganz ha parlato ai microfoni di Milan Tv di Martina Piemonte e del suo gol. Ecco le parole del tecnico del Milan Femminile:

«Martina ha fatto l’ennesimo grandissimo gol: un colpo di testa incredibile, non l’ha appoggiata ma ha tirato una cannonata. Si vede che sta bene, è in forma. Ma credo che la squadra stia giocando nella maniera giusta e la mette in condizione di fare questi grandissimi gol. Il calcio d’angolo di Dubcova è stato perfetto»