Ganz: «Eravamo a livello oratoriale, ora attiriamo giocatrici internazionali»

Maurizio Ganz sottolinea alcuni aspetti importanti dell’attuale livello di calcio femminile in Italia, paragonando Inghilterra e Spagna

Ai microfoni di Rivista Undici, ha parlato Maurizio Ganz, allenatore del Milan femminile. Ecco le sue parole sul movimento del calcio femminile in Italia.

Sull’attuale movimento calcistico femminile in Italia: «Non siamo in Spagna o in Inghilterra, ma ci arriveremo. Diciamoci la verità, fino a qualche anno fa eravamo a livello oratoriale, oggi invece attiriamo giocatrici internazionali importanti. Ora le ragazzine che iniziano a giocare a pallone hanno dei modelli, degli idoli: come succede per le piccole nuotatrici che si ispirano alla Pellegrini, oggi le calciatrici possono sognare Giacinti, Gama e Fusetti».

Sui contratti: «Appena arrivata, Berglind Thorvaldsdóttir mi ha detto: da noi in Islanda uomini e donne hanno parità di salario. Eh, certo: il calciatore che guadagna di più prende tremila euro, ma qui siamo in Italia. Intanto, il Milan è stato il primo club a pagare i contributi alle ragazze, ed è una tutela importante. Loro fanno vita da professioniste, difficilmente possono coltivare altre attività e devono essere messe in condizione non solo di mantenersi, ma anche di mettere da parte un capitale per quando finiranno questa loro breve carriera. Oltretutto, le regole attuali non tutelano neppure il club. I contratti sono vincolanti sul territorio italiano, ma se arriva un club straniero può portarle via quando vuole».