Ganz: «Abbiamo conquistato sul campo l’obiettivo che volevamo»

Maurizio Ganz, allenatore rossonero, ha parlato nel post partita di Supercoppa Italia contro la Roma. Ecco il suo commento a La7:

PARTITA – «Abbiamo conquistato sul campo l’obiettivo che volevamo dopo un gran primo tempo. Poi nel secondo tempo è uscita la Roma. Abbiamo messo in campo la cattiveria la rabbia, abbiam preso due giocatrici che ci daranno una grande mano. Sono felice per Bergamaschi e Thomas che ha fatto il gol dell’ex. Una partita bella tra due squadre brave e forti»

VITTORIA – «Le giocatrici devono giocare per la maglia, per i colori rossoneri non per me, quello è la cosa più importante. Oggi hanno ottenuto una grande vittoria sono contento per loro»

GUAGNI E PIEMONTE – «Sono due giocatrici che conosciamo bene, Alia ha grande esperienza, Martina grande determinazione di riscattarsi da questi mesi difficili a Firenze. Noi vogliamo riconquistare sul campo quello che probabilmente non abbiamo fatto nella prima parte della stagione. Faremo altri uno due acquisti poi vedremo cosa accadrà nel girone di ritorno»