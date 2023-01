Galliani Jr: «Il Milan ha lasciato due punti pesantissimi contro la Roma». Il figlio di Adriano sul pareggio dei rossoneri

Gianluca Galliani, figlio di Adriano, ai microfoni di SportitaliaMercato, ha analizzato il pareggio del Milan contro la Roma e la situazione degli infortunati.

Ecco le sue parole: «Il Milan ha lasciato 2 punti pesantissimi con la Roma, oltre ai 3 col Napoli in due gare giocate meglio dell’avversario. Potrebbero pesare molto sulla classifica finale. Pioli deve ruotare i giocatori, togli Giroud e prendi gol sulle palle inattive? Sì, ma il francese giustamente non può giocare sempre. Il Milan deve recuperare giocatori al più presto: anche contro la Salernitana aveva rischiato la rimonta per lo stesso problema».