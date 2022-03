Galliani a Sky: «Spero nella doppietta Milan e Monza»

Adriano Galliani ha parlato a Sky in occasione della presentazione del libro di Peppe Di Stefano. Queste le sue parole

«Io sono stato a Milanello per 2-3 volte alla settimana per 31 anni. Quando arrivammo noi le prime volte addirittura c’erano le feste dei matrimoni il sabato sera con i giocatori che dormivano sopra e la clb house veniva affittata a persone esterne per trovare qualche soldo. Abbiamo trovato un Milanello che era un centro meraviglioso ma aveva dei problemi, ora e stato rinnovato anche ultimamente e ci sono storie bellissime, ci sono passati otto palloni d’oro, la nostra difesa imbattibile, giocatori meravigliosi, Champions, il megafono di Arrigo Sacchi, le urla di Capello i culatelli e salami di Ancelotti, il physique du rôle di Allegri, la piadina di Zac, potrei andare avanti fino a mezzanotte con i ricordi»

WEAH – «Io e Ariedo andammo a prenderlo al festival di Cannes perche i proprietari erano Canal+, il Psg di allora, noi che inseguivamo Weah in mezzo alle attricette di Cannes e riusciamo a prenderlo, non troviamo l’accordo economico finchè lui non decide di rinunciare a dei soldi d’ingaggio pur di venire al Milan, ricordo i suoi gol contro Roma e Lazio che andrebbero fatti vedere perchè sono la storia del calcio, sono troppi i ricordi, non so dove cominciare ne dove finire»

DOPPIETTA MILAN -MONZA «La mia vita è stata divisa tra Milano e Monza quindi sono tifosissimo delle due squadre, sarebbe troppo bello fare le due cose assieme, più che ci credo ci spero. Mi piacerebbe tanto».