Galliani: «Milan Inter? Bellissimo, con Ancelotti ho parlato di..»

Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di SportMediaset dicendo la sua sull’euroderby tra Milan e Inter ricordando anche Instanbul:

«Intanto Milano ha qualcosa che non ha nessuna città d’Europa. Nessuna ha due squadre che hanno vinto la Champions, anche se qualcuna come Madrid ha fatto finali. Poi è molto bello per il calcio italiano, anche se non dico cosa penso io perché con l’Inter ho un rapporto buonissimo, che una squadra di Milano faccia la finale di Champions League. Tiferò Milan? Trentun anni di Milan non possono essere dimenticati»

FINALE AD INSTANBUL – «15 giorni fa ero a cena a Madrid con Ancelotti, ci ricordavamo di tutte le partite, le finali e ci siamo ricordati che la finale quest’anno è proprio a Istanbul»