Galli elogia Maignan: «È un giocatore concreto, sul gioco con i piedi»

Giovanni Galli è stato ospite di Sempre Milan, live Twitch del canale ufficiale del Milan. Ecco le sue parole sui rossoneri, nello specifico di Maignan:

«È un giocatore concreto, che tecnicamente non è un portiere italiano… Però su una struttura come quella di Maignan, con quella personalità, con quel fisico, se ci lavora un preparatore italiano allora restituiremo alla Francia il portiere della nazionale per i prossimi 10 anni. È un portiere efficace, che vive la partita e non la subisce. La vive per 95 minuti. Quell’episodio del gol che ha fatto Kalulu contro l’Empoli… Maignan serve ed è utile anche ai giocatori di movimento. Come gioco con i piedi siamo un bel passo in avanti: la scuola francese per quanto riguarda il gioco con i piedi e la tecnica è molto avanti»