Galante: «Ibrahimovic al Monza? Difficile se non impossibile»

Fabio Galante, ex giocatore di Inter, Torino e Livorno, in diretta su Sportland ha risposto ad alcune domande, su tutte il futuro di Zlatan Ibrahimovic

«Qualcuno mi ha chiesto se Ibrahimovic possa andare a giocare nel Monza il prossimo anno. Con tutto il rispetto per il Monza ma lo svedese è un giocatore da Milan, da Inter o da Juventus, o comunque da top team. Il club biancorosso, nella prossima stagione giocherà in Serie B. Non penso che Galliani riuscirà a convincere Zlatan a scendere in una categoria inferiore».