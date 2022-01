Gabbia tra Milan e Sampdoria: Pioli la chiave

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Matteo Gabbia vorrebbe giocare con più continuità. Le ultime belle prestazioni in rossonero hanno convinto la Sampdoria a puntare tutto su di lui.

Come riporta, però, l’edizione del Corriere dello Sport, il difensore rossonero nelle ultime partite ha sempre giocato titolare, in assenza di capitan Romagnoli e ieri è stato elogiato da Stefano Pioli, che ora avrebbe la chiave per trattenere il classe ’99 o lasciarlo partire.