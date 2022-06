Gabbia Sampdoria, Milan non convinto: il difensore può tornare utile

La Sampdoria vuole dare a Marco Giampaolo un rinforzo in difesa: piace Matteo Gabbia del Milan, ma i rossoneri non sono convinti

La Sampdoria vuole dare a Marco Giampaolo un primo rinforzo in vista del ritiro di Ponte di Legno. Come riporta La Repubblica, è Matteo Gabbia del Milan il prescelto. Da risolvere alcuni dettagli che, comunque, non sembrano insuperabili.

Il primo problema è che Gabbia è un giocatore proveniente dal vivaio e quindi per il Milan un elemento in più in rosa per la Champions League. I rossoneri però non hanno problemi a livello di difensori centrali di ruolo e gradirebbero trovare una soluzione per far crescere il minutaggio di Gabbia in Serie A. Il secondo problema, risolvibile, è trovare la quadra sulla formula: la dirigenza rossonera punta al prestito secco, la Sampdoria a un diritto di riscatto con un’eventuale “recompra” come compromesso per guadagnarci qualcosa.