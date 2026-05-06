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Gabbia diventa papà, è nata Vittoria: anche il Milan le dà il benvenuto

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Gabbia è diventato papà della piccola Vittoria, anche il Milan si congratula con il calciatore e sua moglie Federica

Matteo Gabbia e sua moglie Federica Ruggieri sono diventati genitori della piccola Vittoria. Anche l’Associazione Calcio Milan sul proprio account di X ha fatto le congratulazioni ai genitori.

IL MESSAGGIO DEL MILAN: “È nata una nuova Rossonera! Federica e Matteo Gabbia sono ora mamma e papà. Benvenuta in famiglia, Vittoria”.

Motivo per cui il difensore centrale rossonero non ha preso parte all’allenamento di oggi. Ovviamente uno dei principali leader dello spogliatoio è ampiamente giustificato per la sua assenza.

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