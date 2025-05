Gabbia raggiunge un record personale di gol: la statistica con il Milan

Gabbia ha siglato un record personale in questo campionato di Serie A, grazie anche ad un gol segnato nel derby

Matteo Gabbia ha segnato il gol del vantaggio in Milan-Monza, guadagnandosi il premio di MVP del match. Il difensore in questa Serie A ha eguagliato il proprio record di gol in un singolo campionato (così come nel 2023/2024).

Oltre alla rete segnata sabato a San Siro c’è quella a settembre contro l’Inter decisiva per la vittoria del derby di andata.