Gabbia a Dazn: «Siamo delusi, dobbiamo guardare a noi stessi. Le mie condizioni? Vi dico che…»

Gabbia, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Parma

Matteo Gabbia, alla conclusione della sfida tra Milan e Parma, match valevole per la 26esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sulle sue condizioni: «Vediamo domani, farò degli esami».

Sulla sconfitta: «Dobbiamo guardare noi stessi, l’ho già detto anche in partite che abbiamo vinto. Noi dobbiamo cercare di migliorare per non avere rimpianti a fine anno».

Sulla scelta di far parlare lui nonostante non abbia preso parte alla partita: «Abbiamo scelto, parlo per tutta la squadra. Anche se ci fosse qualcun altro sarebbe la stessa cosa. Siamo allineati sullo stesso pensiero».

Sull’umore della squadra: «Sicuramente c’è delusione, non posso dire che siamo sereni e tranquilli. Penso sia una questione di mentalità e lucidità. Ci sono squadre che fanno i loro percorsi, è un qualcosa che deve farci crescere. Mancano ancora tanti punti in palio e dobbiamo fare il nostro meglio».