Futuro Pioli, il tecnico resta in Serie A! Un club in pressing, c’è l’apertura

Futuro Pioli, il tecnico si avvia alla conclusione del suo ciclo al Milan ma può restare in Serie A: c’è il Napoli

Stefano Pioli e il Milan viaggiano verso la separazione a fine anno nonostante un contratto in essere e valido fino al 30 giugno del 2025.

Il tecnico però, a sorpresa, potrebbe lasciare Milanello e non la Serie A: come riportato da Il Napolista infatti, l’eliminazione subita dalla Roma in Europa League spalanca a Pioli le porte della panchina del Napoli. Per De Laurentiis è il nome in pole davanti a Conte e Italiano. Prossime settimane decisive.