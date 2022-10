Futuro Brahim Diaz: messaggio chiaro dello spagnolo al club

Ieri sera tra i protagonisti della vittoria del Milan contro la Juve c’è stato Brahim Diaz. Un gol d’autore e un messaggio per il futuro

Lo spagnolo anche nelle interviste post partita ha ribadito il suo amore per i colori rossoneri e per i tifosi. Anche Stefano Pioli lo ha elogiato lasciando intendere che la sua versatilità è un fattore troppo importante. La rete contro la Juventus mette alle spalle qualche critica immeritata di troppo, e apre un nuovo capitolo della storia in rossonero di Díaz. Lui vorrebbe giocarsi al meglio le chances di un riscatto a fine stagione dal Real Madrid, con gol così diventa tutto più facile