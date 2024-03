Furlani a Sky: «Fondi arabi al Milan? Non c’è nulla di vero. Cardinale con le sue parole voleva dire questa cosa»

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Sky prima della partita contro lo Slavia Praga di Europa League 2023/24. Le dichiarazioni

Giorgio Furlani a Sky prima di Milan Slavia Praga.

OBIETTIVO EUROPA LEAGUE – «Un momento buono per la squadra perché stiamo recuperando gli infortunati. Ora siamo completi, possiamo competere per il resto del campionato e per l’Europa League che non abbiamo mai vinto. Ci sono molte squadre forti ma faremo del nostro meglio, a partire da questa sera».

PAROLE CARDINALE – «Io ero con Gerry a Londra, prima-durante e dopo l’intervista. Invito tutti a vedere l’intervista in inglese per capire le sue parole. Ha parlato di crescita e noi lavoriamo per questo, per migliorarci».

FONDI ARABI NEL MILAN, FONDO PIF – «Noi lavoriamo e siamo focalizzati a portare risultati per il Milan. Queste sono speculazioni, non c’è nulla di vero».

IBRAHIMOVIC – «Zlatan ed io lavoriamo come parte di un gruppo di lavoro che include anche Moncada, D’Ottavio e il mister. Zlatan è stato un campione in campo e lo sarà anche fuori, sono fortunato a lavorare con lui».