Probabili formazioni Milan Genoa: le ULTIME sulle possibili scelte di Pioli per il match di San Siro della 35ª giornata di Serie A 2023/24

Stefano Pioli ha sciolto quasi tutti i dubbi in vista della partita Milan Genoa di domani, valida per la 35ª giornata di Serie A 2023/24. In difesa assenti per squalifica Calabria e Musah, in porta out Maignan per infortunio: spazio dunque a Sportiello, con il rientrante dalla squalifica Theo Hernandez a sinistra e Florenzi a destra. In mezzo Gabbia e Tomori.

Adli e Reijnders favoriti nella mediana a due davanti alla difesa, ma occhio fino all’ultimo alla candidatura di Bennacer. In avanti, come annunciato anche dallo stesso Pioli, spazio a Chukwueze, Pulisic e Leao alle spalle di Giroud.

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. All. Pioli