Diffidati Torino Milan, nessun rossonero a rischio per la Salernitana: ecco perché e la situazione, invece, per i granata

Questa sera il Milan di Stefano Pioli sarà ospite del Torino di Ivan Juric nel match valevole per la 37^ giornata del campionato di Serie A: questa la situazione per i diffidati di entrambe le squadre.

Tra le fila dei rossoneri non c’è nessun giocatore in diffida: dunque tutti possono essere ammoniti senza saltare la prossima sfida contro la Salernitana. Per i granata, invece, il difensore Matteo Lovato dovrà stare attento a non ricevere alcun cartellino giallo, perché gli farebbe saltare la prossima gara contro l’Atalanta.