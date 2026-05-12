Furlani e la reazione al GF out, lui si giustifica: «Era un’espressione di stress, la tensione era altissima»

Furlani inquadrato mentre sulla Curva Sud si legge a caratteri cubitali “GF OUT”. La reazione dell’amministratore delegato

Il clima in casa Milan resta incandescente, non solo per le dinamiche di campo ma anche per il rapporto, a tratti teso, tra la dirigenza e la tifoseria organizzata. Durante i primi minuti della sfida tra Milan e Atalanta, un episodio particolare ha catturato l’attenzione delle telecamere e dei social, diventando immediatamente virale: un video che ritrae l’amministratore delegato Giorgio Furlani nel momento della contestazione della Curva Sud.

La reazione al “GF OUT”

Mentre sugli spalti del Meazza appariva lo striscione e risuonava il messaggio “GF OUT” (Giorgio Furlani OUT), le inquadrature hanno colto l’AD rossonero nel tentativo di distogliere lo sguardo dalla protesta, accennando un sorriso che molti hanno interpretato erroneamente come una provocazione o un segno di sufficienza.

Tuttavia, la smentita e la spiegazione sono arrivate tempestivamente attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport. Furlani ha voluto chiarire la natura di quel gesto, spiegando come dietro quel sorriso non ci fosse alcuna mancanza di rispetto, bensì un riflesso psicologico dettato dal momento critico.

“Un’espressione di stress”: la difesa dell’AD

«Era un’espressione di stress, la tensione era altissima vista anche la posta in palio della partita», ha spiegato a La Gazzetta.

Secondo l’amministratore delegato, la posta in gioco contro l’Atalanta — fondamentale per la corsa alla Champions League e per il morale della squadra guidata da Massimiliano Allegri — avrebbe giocato un ruolo chiave nel suo stato emotivo. Quel sorriso, dunque, sarebbe stato una sorta di “smorfia nervosa”, una reazione involontaria a una pressione ambientale diventata quasi insostenibile.

Il legame con i colori rossoneri

Per spegnere definitivamente le polemiche, Furlani ha tenuto a ribadire la sua identità di tifoso milanista, un legame che affonda le radici nella sua infanzia. Essere l’obiettivo della contestazione della propria curva è un colpo duro per chi, come lui, ha sempre vissuto la fede rossonera con passione ben prima di assumere incarichi operativi nel club.

In un momento in cui il Milan cerca stabilità per chiudere la stagione nel migliore dei modi, il chiarimento di Furlani punta a riportare l’attenzione sul calcio giocato, sperando di ricucire lo strappo con una tifoseria che chiede chiarezza sul futuro societario e tecnico.

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