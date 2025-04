Furlani Milan, viaggio all’estero e eventi commerciali: la situazione!

Furlani Milan, l’AD rossonero volerà oggi in Florida per alcuni importanti impegni commerciali: previsto anche un incontro con Cardinale

Come riferito nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport, quella di oggi sarà una giornata importante per Giorgio Furlani, AD del Milan.

L’amministratore delegato del Diavolo si recherà da oggi in Florida per proseguire negli incontri con alcuni partner molto importanti per il club: in particolare MSC Crociere, che dalla scorsa stagione è lo sponsor di manica della squadra milanista. Nell’ultima settimana di marzo, Furlani era stato a Dubai e aveva incontrato altri sponsor rilevanti: Emirates, Puma e Konami su tutti. Nel viaggio statunitense del dirigente rossonero potrebbe esserci anche la possibilità di un nuovo incontro con Gerry Cardinale.