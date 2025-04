Furlani Milan, la confidenza dell’AD indirizza il futuro: è lui il preferito, riserve sciolte

Furlani Milan, l’AD rossonero ha come primo obiettivo per il ruolo di nuovo direttore sportivo del club Tony D’Amico dell’Atalanta

Come riferito da calciomercato.com, la preferenza di Furlani come nuovo DS del Milan è legata al nome di Tony D’Amico:

PAROLE – «L’ex Verona e oggi ds dell’Atalanta costituisce la prima scelta nelle idee di Furlani: piace per come si pone lontano dai microfoni, per la capacità di scouting e per la propensione a lavorare in team. Un dettaglio questo da sottolineare, considerando che recentemente proprio l’amministratore delegato del Milan ha rimarcato l’importanza del team anche nel progetto della prossima stagione».