Furlani Milan, Passerini analizza le dichiarazioni dell’AD di venerdì sera: ecco la sua opinione. Segui le ultimissime sul club rossonero

Dalle colonne del Corriere della Sera, Carlos Passerini ha parlato così delle dichiarazioni di Giorgio Furlani, AD del Milan, prima della gara di venerdì sera contro il Bologna:

PAROLE – «Col terzo monte ingaggi arrivare ottavi non è un risultato positivo. Calciatori sotto standard, gli allenatori hanno fatto cose sbagliate, ma è la società che ha lasciato di più a desiderare. Devo dire la verità: le parole di Giorgio Furlani prima della partita di ieri, quando dice ‘Vediamo di trovare un ds giusto, altrimenti anche no’, a me non sono piaciute. L’assenza di un dirigente sportivo quest’anno si è sentita enormemente e ricommettere lo stesso errore l’anno prossimo sarebbe diabolico. Non si possono buttare via due stagioni: una basta e avanza. Poi sul mercato: è giusto iniziare a guardare adesso, però un direttore sportivo sarebbe servito subito. Deve essere innanzitutto la persona giusta, poi doveva essere preso tempestivamente. Sulle tempistiche tiriamo una riga. Vediamo se arriverà».