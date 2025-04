Condividi via email

Furlani Milan, il dirigente fa chiarezza su Paratici: «Sarà il nuovo Direttore Sportivo? Dico questo». Le sue recenti dichiarazioni

Furlani ha concesso un’intervista a Mediaset prima del fischio d’inizio del match di Coppa Italia del suo Milan contro l’Inter. Di seguito le sue parole riguardanti il nuovo Direttore Sportivo.

DIRETTORE SPORTIVO – «Non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione, il nostro obiettivo è migliorarli e stiamo lavorando per ottenere dei risultati migliori. Non abbiamo deciso o chiuso con nessuno. Paratici? Non commento ruoli o soggetti».