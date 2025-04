Furlani Milan, Orlando avvisa l’AD rossonero: c’è questo rischio in vista della prossima stagione

Furlani Milan, Massimo Orlando, ex calciatore ed opinionista, ha avvisato l’AD rossonero in vista della prossima stagione

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così del Milan avvisando l’AD rossonero Furlani:

PAROLE – «Quest’anno c’era entusiasmo, invece se non lavorano bene per il prossimo anno i 40mila abbonati non li fanno. I tifosi sono veramente arrabbiati. Ora vogliono prendere uno come Paratici, bravissimo, ma avevi Maldini dentro e che ti vai a inventare? E’ stato mandato via un dirigente che era importante anche per la squadra, che sa fare calcio, ora con chi parli lì? Con Furlani?».