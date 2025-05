Furlani Milan, Kjaer a sorpresa: «Ho lavorato con lui e Moncada e sono davvero convinto al 100% di questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Intervenuto a TeleLombardia, Simon Kjaer, ex difensore del Milan e della Roma, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla dirigenza.

MOMENTO DEL MILAN – «Ho vissuto come tutti i tifosi, è stata una stagione difficile: questo è il calcio. Si riparte e il Milan deve ripartire. Un consiglio? Difficile, perché non so cos’è successo e cosa sta succedendo, ci sono troppe cose da capire prima di parlare. Io voglio bene a tutti quelli che sono lì: calciatori, Zlatan, Furlani, Moncada che mi sono stati vicini e ho lavorato con loro… So che loro proveranno a fare il meglio possibile per il Milan. Poi non è andata bene e hanno trovato difficoltà. Io però sono convinto al 100% che faranno il massimo per fare una bella stagione per l’anno prossimo. Quest’anno non è andata come tutti i tifosi avrebbero voluto».