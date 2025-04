Furlani Milan, il dirigente alza la voce: «Litigio con Ibrahimovic? Non è vero! Il suo futuro sarà questo». Le sue recenti dichiarazioni

Furlani ha concesso un’intervista a Mediaset prima del fischio d’inizio del match di Coppa Italia del suo Milan contro l’Inter. Di seguito le sue parole riguardanti il presunto litigio con Ibrahimovic.

IBRAHIMOVIC – «Zlatan è sembrato assente a voi ma non lo è stato per me. Noi lavoriamo sempre in totale armonia, forse all’esterno c’è un po’ di confusione. Sicuramente farà parte del nostro progetto».