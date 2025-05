Furlani Milan, la stoccata di Giorgia Rossi: «Fossi una tifosa rossonera sarei preoccupatissima e vi spiego perchè»

Furlani Milan, clamorosa stoccata di Giorgia Rossi, nota conduttrice di DAZN, alla dirigenza rossonera: le sue dichiarazioni

Ospite al Podcast Aria Fritta, Giorgia Rossi, nota giornalista di DAZN, ha dichiarato:

PAROLE – «La cosa che mi preoccuperebbe se fossi un tifoso del Milan è che vedo in questa dirigenza la non voglia di imparare dai propri errori. Sbagli a programmare la stagione, sbagli a scegliere l’allenatore. Sbagli a non prendere un DS, ma che sia un vero DS e non solo uomo immagine e che risponda solo: “Sissignore”. Sbagli a credere che un Moncada possa fare tutto da solo per quanto riguarda la campagna acquisti del Milan. Sbagli tutto lo sbagliabile ma non è che cerchi di porre rimedio. Pensi che vincendo la Coppa italia, cosa che poi non è accaduta, tu possa poi continuare su questa linea cambiando magari sì allenatore, facendo un mercato senza Direttore Sportivo. È da lì che si è capito che al Milan forse non si può costruire qualcosa di veramente importante, una progettualità che evidentemente altre squadre hanno ma il Milan al momento se ha questa dirigenza non può avere, perché ognuno pensa ai propri interessi, e il proprio interesse è quello di salvare la propria immagine. Il Milan per la storia, per l’onore e per tutto quello che rappresenta per il calcio italiano avrebbe veramente bisogno di una svolta con i fiocchi».