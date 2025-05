Furlani Milan, Cruciani durissimo nelle critiche ai rossoneri! Le dichiarazioni

Furlani Milan, Giuseppe Cruciani, noto giornalista, ha criticato la gestione della stagione da parte del club rossonero

Intervenuto al Podcast Aria Fritta, Giuseppe Criciani, noto giornalista, ha parlato così del Milan:

PAROLE – «In queste ore che cosa chiedono i tifosi del Milan? Chiedono che cadano delle teste. E’ brutto dirlo ovviamente, ma dopo una stagione in cui non sei mai stao competitivo in camponato, nemmeno in lizza per la Champions League, hai perso la finale di Coppa Italia contro il Bologna, giustamente i milanisti chiedono che cada qualche testa. E non è sbagliato. Io penso che nei prossimo giorni al Milandovrebbe cadere qualche testa. Prima testa che farei cadere? Io non ho ancora capito il ruolo di Ibrahimovic. Per fortuna non devo essere io a fare cadere qualche testa, però dico che di fronte a questo disastro i tifosi sono imbestialiti per una stagione fallimentare e per una gestione societaria disastrosa e quindi qualcuno deve dare un segnale».