Furlani: «Maldini? Insieme a Massara ha giocato un ruolo…». L’a.d. rossonero ha parlato dopo l’addio del d.t. e del d.s.

In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport , l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, ha parlato a della rivoluzione delle ultime ore che ha portato agli addii di Maldini e Massara.

SALUTO A MALDINI E MASSARA – «Per prima cosa voglio dire grazie a Paolo e Ricky ed esprimere la gratitudine di tutti i collaboratori del Milan per il loro rilevante contributo al Club in questi anni. Paolo è stato fra più grandi giocatori di sempre e come dirigente, insieme a Ricky, ha giocato un ruolo importante per conseguire il nostro 19° scudetto. Ci dispiace vederli andare via».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA!