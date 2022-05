Furlani (Elliott): «Siamo intervenuti salvando il Milan dal fallimento» Le dichiarazioni del portfolio manager di Elliott

Giorgio Furlani, portfolio manager di Elliott, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Michael Ozanian, giornalista di Forbes. Le sue parole sul momento in cui la proprietà è subentrata nel Milan.

PROPRIETÀ – «È stata una specie di casualità: abbiamo prestato soldi per la prima volta nel contesto del passaggio di proprietà dalla famiglia Berlusconi, a capo del club per 30 anni con ottimi risultati, a dei signori cinesi. Ci sono poi state delle difficoltà finanziarie e in qualche modo siamo intervenuti per mantenere il Club vivo salvandolo dal fallimento. Elliott è ora proprietario del Milan da 4 anni.»