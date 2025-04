Furlani, Criscitiello non ci sta: «Come fa a scegliere il direttore sportivo?»

Furlani e la scelta del nuovo direttore sportivo del Milan. Michele Criscitiello interviene in gamba tesa sulla questione

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha attaccato così l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani. Il quale sembrerebbe essere decisivo per la scelta del nuovo direttore sportivo.

LE PAROLE – «Se non è un uomo di calcio come tutti ci raccontano e come lui stesso ha ammesso, come fa a scegliere il direttore sportivo? Che il direttore sportivo è uno che deve fare il calcio».