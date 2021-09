Friedkin su Mourinho: «Grande allenatore. Contento di averlo alla Roma»

Dan Friedkin esprime parole d’elogio nei confronti di Josè Mourinho. Ecco le dichiarazioni del proprietario della Roma

E’ stato sicuramente un colpo importante quello fatto dalla Roma, che ha deciso di riportare in Italia Josè Mourinho, reduce dalla deludente esperienza con il Tottenham. Il tecnico portoghese è partito alla grande nelle prime quattro uscite ufficiali, centrando quattro vittorie (2 in Conference League e 2 in Serie A) e convincendo l’ambiente a puntare a traguardi importanti.

Naturali, quindi, le lodi di Dan Friedkin, che al Corriere dello Sport ha avuto modo di dichiarare: «È una bravissima persona e un grandissimo allenatore. Sono contento di averlo alla Roma».