Francia, Varane: «Deschamps è sempre attento ai minimi dettagli». Il difensore parla così del suo ct prima della sfida con il Marocco

Ai Mondiali di Qatar, la Francia continua il suo sogno di back-to-back. A parlare prima della semifinale in conferenza stampa, c’è Varane.

Ecco le sue parole: «Deschamps? E’ sempre attento ai minimi dettagli. Lui sa cosa si aspetta da me e io so cosa posso portare al gruppo, parliamo costantemente. Ci dà tanta stabilità, avere questo punto di riferimento in Nazionale per così tanti anni».