Francia, Theo Hernandez ora padrone della fascia sinistra: il punto

Theo Hernandez ha ora il posto da titolare assicurato nella Francia dopo l’infortunio del fratello Lucas. Le ultime

Da un lato il dispiacere per il grave infortunio del fratello, dall’altro la certezza assoluta che ora sarà lui il titolare nella Francia in questi Mondiali. Theo Hernandez ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei migliori terzini sinistri al mondo nel match contro l’Australia. Entrato nel primo tempo dopo il KO di Lucas (a cui sui social augura pronta guarigione), le sue sgroppate sono state un valore aggiunto ai transalpini.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la sensazione è che la squadra di Deschamps con lui in campo sia più forte. Il c.t., a differenza di Stefano Pioli, preferisce vederlo più largo, quasi a calpestare la linea laterale per sfruttare l’ampiezza lasciata dalle giocate al centro di Mbappé. I tifosi del Milan se lo godono, sperando che questa rassegna iridata non porti con sé delle offerte irrinunciabili di mercato.