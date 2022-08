Francia, Deschamps: «Sento che non sarà il mio ultimo mondiale»

Didier Deschamps, ct della Francia si è detto fiducioso che questo non sia il suo ultimo mondiale: «Ma so che dipende dai risultati»

Intervistato dall’Equipe, Didier Deschamps si dice sicuro che il prossimo non sia il suo ultimo mondiale come ct della Francia, nonostante la candidatura di Zidane. Di seguito le sue parole.

«Un Mondiale è il momento più bello della vita calcistica. Non c’è niente al di sopra del Mondiale e mi ripeto che non sarà l’ultimo. So bene però che dovrò vincere per restare a lungo Ma io non voglio convincere nessuno, sono qui per vincere».