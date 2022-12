Francia, Deschamps: «Marocco? Lo rispetteremo tantissimo»

Didier Deschamps, CT della Francia, ha presentato in conferenza stampa la prossima semifinale contro il Marocco

Intervenuto in conferenza stampa, Didier Deschamps ha parlato così della prossima semifinale a Qatar 2022 contro il Marocco:

«Abbiamo davvero incontrato un’ottima Inghilterra per ciò di cui è capace, atleticamente e tecnicamente. Ma noi abbiamo risposto. È bellissimo essere ancora in grado di raggiungere le semifinali e vogliamo assaporarla. C’è qualità in questa squadra, ma c’è anche un mentalità e uno stato d’animo. Il Marocco merita tutto il nostro rispetto. Forse non faceva parte delle squadre che ci aspettavamo così avanti, ma li prenderemo molto sul serio».