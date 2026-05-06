Francesco Bega a CagliariNews24: «Vorrei che avessero più coraggio nel lanciare i ragazzi giovani»

Francesco Bega, ex giocatore del Cagliari, è stato intervistato in esclusiva da CagliariNews24 ed ha toccato diversi argomenti

Francesco Bega, ex calciatore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista in esclusiva a CagliariNews24. Queste le sue dichiarazioni sul calcio italiano:

Il calcio italiano sta vivendo un momento confusionale tra FIGC, AIA e l’Italia che ha perso contro la Bosnia nello spareggio per i Mondiali. Che idea si è fatto delle indagini e del momento del nostro movimento calcistico?

«Esprimere un giudizio adesso mi sembra affrettato perché prima di farlo bisogna realmente capire che cosa è successo, quindi non mi sento io di poter giudicare in questo momento. Nel calcio italiano mi piacerebbe vedere allenatori e dirigenti con molto più coraggio e cercare in Italia e meno all’estero i ragazzi validi. Verrei che avessero più coraggio nel lanciare i ragazzi giovani. Perché quello che noto io è che ci sono tanti stranieri che poi sono in panchina, questo è il mio pensiero. Ce ne facciamo poco, poi è normale che soffra la nazionale italiana perché se vai a vedere le partite ci sono venti giocatori stranieri in campo. Creiamo giocatori per le altre nazionali! Questo secondo me dovrebbe essere un po’ riequilibrato».

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