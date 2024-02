Fortunato descrive il Milan: «Sembrava aver trovato regolarità ma poi…». Le parole dell’ex calciatore

Daniele Fortunato ha parlato a TMW Radio analizzando il momento del Milan e la classifica di Serie A.

PAROLE – «È solo l’Inter adesso a poter perdere lo scudetto. La squadra è forte, motivata e il tricolore non può scappargli. La fortuna dei nerazzurri è anche che le squadre dietro non hanno continuità. Il Milan pareva aver ritrovato un po’ di regolarità, poi però cade in partite in cui lascia punti pesanti. Quanto al Napoli per la lotta Champions ha davanti tante formazioni, per arrivare quarto deve fare un miracolo, sperando che le altre facciano molto male. Deve forse pensare di arrivare in Europa League».