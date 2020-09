Formazioni ufficiali Shamrock-Milan: le scelte dei due tecnici

Formazioni ufficiali Shamrock-Milan: ecco le scelte fatte dai due tecnici in vista del secondo turno preliminare di Europa League

Formazioni ufficiali Shamrock-Milan: scelte prevedibili quelle fatte da Stefano Pioli per il match che andrà in scena questa sera a Dublino e che sarà valevole il secondo turno preliminare di Europa League. Gara da dentro o fuori per il Milan che per l’occasione si affida ai “veterani”: difesa confermata con Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez a fare da scudo davanti a Gigio Donnarumma; centrocampo degli “insostituibili” con Bennacer e Kessié a fare da cerniera dietro il tridente composto da Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers (preferito a Brahim Diaz) alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.

SHAMROCK ROVERS (3-5-2): Mannus; O’Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O’Neill, J. Byrne, Farrugia; Burke, Greene. A disp. Pohls, Marshall, Watts, Kavanagh, Callan, Williams, Oluwa. All. Bradley.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. A disp. Tatarusanu, Tonali, Brahim Diaz, Colombo, Krunic, Duarte, Laxalt. All. Pioli

Shamrock Rovers-Milan, ultime e probabili formazioni

SHAMROCK ROVERS – La compagine irlandese dovrebbe scendere in campo con un 3-4-3. In difesa, a protezione del portiere Mannus, agiranno Grace, Lopes e Callan. In mezzo al campo vedremo O’Neill e McEneff, mentre sulle fasce dovrebbero agire Finn e Lafferty. In attacco Burke, Greene Marshall e Byrne

MILAN – Confermato il 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. Tra i pali ci sarà Gigio Donnarumma. In difesa Gabbia sostituirà l’infortunato Romagnoli e farà coppia con Kjaer. Terzini saranno Calabria da una parte e Theo Hernandez dell’altra. A centrocampo spazio alla vecchia certezza: il duo Bennacer-Kessie. Sicuro titolare sarà anche Calhanoglu in posizione di trequartista e Castillejo sulla fascia destra. Leggero dubbio invece sulla sinistra, con Saelemaekers ancora in vantaggio su Brahim Diaz. In attacco dovrebbe esserci dal primo minuto Ibra. Qualora non dovesse farcela, è pronto il giovane Colombo.

PROBABILE FORMAZIONE SHAMROCK ROVERS (3-4-3) – Mannus; Grace, Lopes, Callan; Finn, O’Neill, McEneff, Lafferty; Burke, Greene Marshall, Byrne.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Ibrahimovic.