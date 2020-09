Ibrahimovic si allena con la squadra: contro lo Shamrock ci sarà

Zlatan Ibrahimovic si allena regolarmente con il resto del gruppo: il centravanti svedese sarà in campo contro lo Shamrock Rovers

Come attestato dalle foto provenienti da Milanello, Zlatan Ibrahimovic si sta regolarmente allenando con la squadra avendo totalmente riassorbito la contusione che l’ha tenuto fuori nella sfida amichevole contro il Brescia.

Il centravanti svedese, come sempre in grande forma, sarà dunque regolarmente in campo per la gara di giovedì contro lo Shamrock Rovers valevole il secondo turno preliminare di Europa League.