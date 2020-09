Milan-Brescia, Ibrahimovic out: ecco il motivo dell’assenza

Ibrahimovic out da Milan-Brescia: ecco perché Stefano Pioli ha deciso di non utilizzare il centravanti svedese questo pomeriggio

Zlatan Ibrahimovic non scenderà in campo questo pomeriggio in Milan-Brescia, secondo Goal.com l’attaccante svedese nei giorni scorsi ha subito un trauma contusivo alla gamba destra che ha spinto Stefano Pioli a risparmiarlo in vista dell’impegno, ben più importante, contro lo Shamrock Rovers.

In campo dunque dal primo minuto Lorenzo Colombo oggi contro il Brescia, il Milan tuttavia contra di poter avere pienamente a disposizione Ibra per il secondo turno preliminare di Europa League del 17 settembre a Dublino