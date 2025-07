Formazioni ufficiali Perth Glory Milan: le scelte di Zdrilic e Allegri

Formazioni ufficiali Perth Glory Milan: di seguito le scelte di Zdrillic e Allegri per l’amichevole in programma alle 12.20 ora italiana

L’attesa è finita per i tifosi rossoneri in Australia! Il Milan di Massimiliano Allegri, con la sua guida esperta e le ambizioni rinnovate, si prepara ad affrontare il Perth Glory in un’amichevole di lusso che segna l’inizio del tour pre-campionato. La partita, in programma al Optus Stadium di Perth, offre un’importante occasione per vedere all’opera i nuovi innesti e le strategie del tecnico in vista della prossima stagione.

Le formazioni ufficiali sono state diramate, svelando le scelte dei due allenatori. Per il Perth Glory, guidato da mister Alen Stajcic, scendono in campo Brighitti tra i pali, una linea difensiva composta da Sutton, Wootton, Timmins e Gomulka. A centrocampo, spazio a Sulemani, Risdon e Ostler, mentre il tridente offensivo sarà formato da Taggart, Ngo e Katak. In panchina, a disposizione di Stajcic, troviamo un nutrito gruppo di riserve pronte a subentrare, tra cui Sail, O’Neill, Wales, Blair, Bugarija, Lebib, Despotovski, Freney, Majekodunmi, Kuzamba, Anasmo, Knight e Argent.

Dall’altra parte, il Milan, sotto la guida attenta di Massimiliano Allegri, schiera una formazione interessante, che mescola esperienza e gioventù. In porta, l’insostituibile Mike Maignan a garanzia di sicurezza. La difesa a quattro vede Terracciano a destra Gabbia e Tomori centrali, e il neo acquisto Estupinan a sinistra. A centrocampo, il trio di qualità composto da Ruben Loftus-Cheek, Comotto e Bondo avrà il compito di dettare i ritmi e supportare la fase offensiva. In attacco, il tridente stellare con Samuel Chukwueze, Noah Okafor e Alex Jimenez promette scintille e gol. La panchina rossonera è altrettanto ricca di talenti

È importante sottolineare come il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, abbia lavorato a stretto contatto con Allegri per costruire una rosa competitiva e bilanciata, capace di affrontare gli impegni su più fronti. Questa partita amichevole è un banco di prova fondamentale per testare le nuove tattiche e affinare l’intesa tra i giocatori. I tifosi sono in attesa di vedere come si esprimeranno i nuovi acquisti e se le strategie di Allegri inizieranno a prendere forma già da questo primo impegno stagionale. L’obiettivo del Milan è chiaro: puntare in alto in tutte le competizioni, e il cammino inizia qui, a Perth, con una sfida che, seppur amichevole, rappresenta un passo importante verso la nuova stagione di Serie A e Champions League. Questa è un’occasione imperdibile per gli appassionati di calcio per osservare da vicino la preparazione di una delle squadre più blasonate d’Europa.

PERTH GLORY: Brighitti, Sutton, Wootton, Timmins, Gomulka, Sulemani, Risdon, Ostler, Taggart, Ngo, Katak. A disp.: Sail, O’Neill, Wales, Blair, Bugarija, Lebib, Despotovski, Freney, Majekodunmi, Kuzamba, Anasmo, Knight, Argent. All.: Zdrilic.

MILAN: Maignan; F.Terracciano, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Loftus-Cheek, Comotto, Bondo; Chukwueze, Okafor, Jimenez. A disp.: P.Terracciano, Torriani, Pittarella, Tomori, Thiaw, Dutu, Magni, Ricci, Fofana, Bartesaghi, Saelemaekers, Musah, Liberali, Leao. All.: Allegri.