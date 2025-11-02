Formazioni ufficiali Milan Roma: le scelte di Allegri e Gasperini. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Sono state diramate le formazioni ufficiali per il big match di San Siro tra Milan e Roma, un confronto diretto tra due delle squadre più in forma del campionato. Sia Massimiliano Allegri per i rossoneri, sia Gian Piero Gasperini per i giallorossi, hanno optato per assetti tattici robusti, confermando alcuni pilastri e proponendo alcune scelte destinate a far discutere in fase di analisi tattica. Il direttore sportivo Tare osserva dalla tribuna l’operato del suo tecnico, che ha recuperato elementi chiave per la sfida.

Il Milan scende in campo con un modulo che si configura come un 3-5-2 o un 3-5-1-1, a seconda della posizione di Nkunku. Tra i pali c’è l’inamovibile Maignan, protetto da un terzetto difensivo composto da De Winter, Gabbia e Pavlovic. La vera chiave del gioco rossonero sarà il centrocampo, con il blocco centrale formato da Fofana, l’esperienza di Modric e l’impegno di Ricci. Fondamentali le corsie esterne, affidate a Saelemaekers e al giovane Bartesaghi, chiamati a coprire l’intera fascia. In attacco, Leao e Nkunku rappresentano la coppia dinamica su cui si poggiano le speranze offensive di mister Allegri.

La Roma risponde con un assetto altrettanto solido, un 3-4-2-1 che valorizza la qualità in avanti. Svilar è il prescelto in porta, con la linea a tre davanti a lui che vede schierati Hermoso, il capitano Mancini e Ndicka. Il centrocampo a quattro presenta Çelik e Wesley sugli esterni, a supporto della coppia centrale composta da Cristante e Koné, con la sorpresa di El Aynaoui a completare la mediana e garantire sostanza. La fase offensiva è affidata interamente alla fantasia e al talento di Soulé e di Dybala, due fantasisti in grado di accendersi in qualsiasi momento e di mettere in difficoltà la retroguardia del Milan.

Entrambi gli allenatori hanno puntato su un equilibrio tra solidità difensiva e capacità di colpire, schierando i migliori interpreti per affrontare una partita che si preannuncia tesa e ricca di duelli individuali.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, Tomori, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, El Ayanoui, Kone, Celik; Soule, Cristante; Dybala. A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.