Formazioni ufficiali Milan Cagliari: torna Saelemaekers, dentro ancora Diaz e Rebic

Formazioni ufficiali Milan Cagliari: ecco le scelte di Stefano Pioli e Leonardo Semplici per il match di questa sera

Formazioni ufficiali Milan-Cagliari: mister Pioli si affida agli undici giocatori più in forma in questo momento. In difesa, a protezione di Donnarumma, ci sono Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez. A centrocampo spazio all’instancabile duo Kessie-Bennacer. Davanti c’è Rebic prima punta. Alle spalle del croato agiranno Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz.

Le formazioni:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Hauge, Krunic, Meite, Tonali, R. Leão, Mandzukic. All.: Pioli.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Rugani, Zappa, Asamoah, Duncan, Cerri, Simeone. All.: Semplici.