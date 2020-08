Formazioni Milan-Cagliari: Leao titolare insieme ad Ibrahimovic

Formazioni Milan-Cagliari: ecco le scelte di Stefano Pioli e Walter Zenga per l’ultima gara stagionale di Serie A 2019/20

Formazioni Milan-Cagliari: oggi alle ore 20.45 si gioca l’ultima giornata di Serie A a San Siro tra rossoneri e sardi. Ecco le formazioni ufficiali scelte da Stefano Pioli e Walter Zenga per la gara in programma questa sera al Meazza:

AC MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović. A disposizione: Begović, A. Donnarumma; Duarte, Laxalt; Biglia, Bonaventura, Brescianini, Paquetá, Saelemaekers, Torrasi; Colombo, Maldini. Allenatore: Pioli .

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Faragò, Nandez, Ionita, Lykogiannis; Pereiro, Simeone. A disposizione: Rafael, Ciocci; Carboni, Pisacane; Birsa, Delpupo, Ladinetti, Lombardi, Marigosu; Paloschi, Pavoletti, Gagliano. Allenatore: Zenga .

Pochi dubbi di formazione per la sfida di domani sera tra Milan e Cagliari per Stefano Pioli: in difesa Calabria resta titolare, complice l’infortunio di Conte, così come Gabbia e Kjaer spalleggiati dall’infaticabile Theo Hernandez sulla sinistra. Tutto confermato anche a centrocampo con Bennacer e Kessié in appoggio al tridente di fantasisti composto da uno tra Saelemaekers e Castillejo, Rafael Leao (titolare al posto di Rebic) e Calhanoglu. Unica punta Zlatan Ibrahimovic.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukievicz, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Nandez, Ionita, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano.

Milan-Cagliari: i precedenti tra le de squadre

Sono 75 i confronti in Serie A tra Milan e Cagliari: ampiamente avanti i rossoneri per 41 successi a otto – 26 pareggi completano il quadro. Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso più partite in Serie A (41). Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide di Serie A contro il Cagliari (4V, 1N), avendo anche mantenuto la porta inviolata nelle due più recenti.

Il Milan ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro il Cagliari senza subire alcun gol: non fa meglio (sia per successi, sia per clean sheet) dal 2012. Il Milan ha trovato il gol in tutte le ultime 20 gare di Serie A contro il Cagliari, non resta a secco dall’ottobre 2008 (0-0), con Carlo Ancelotti in panchina.