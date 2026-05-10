Formazioni ufficiali Milan Atalanta, le scelte di Allegri e Palladino per il match valido per la 36a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle 20.45

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Milan Atalanta, match valido per la 36a giornata di Serie A. Le due squadre, pronte a scendere in campo a San Siro, hanno infatti diramato le formazioni ufficiali dell’incontro che avrà inizio alle 20.45.

Quella di questa sera sarà una sfida importante per Milan e Atalanta, con i rossoneri, guidati da Massimiliano Allegri che cerca 3 punti per rispondere alle dirette concorrenti e confermare un posto Champions League.

Ma cerca e lotta per un posto europeo anche l’Atalanta di Raffaele Palladino che sta sempre più concretizzando la sua rimonta per un posto in Conference League. Per farlo, però, alla Dea, servirà, non solo, confermare il settimo posto e sperare in una mancata vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio. Solo a quel punto, infatti, si libererebbe un nuovo posto europeo da che consegnerebbe proprio alla settima in classifica le porte del torneo. Di seguito le scelte dei due tecnici per la sfida.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN ATALANTA

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Fofana, Nkunku, Fullkrug. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Pasalic, Scamacca, Zalewski, Sulemana. All. Palladino

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