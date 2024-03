Formazioni Slavia Praga Milan, Pioli a sorpresa: «Ho già scelto gli 11 titolari. Ma è più facile e vi spiego perché»

Domani sera il Milan affronterà lo Slavia Praga in Europa League. Pioli sulle formazioni rivela di aver già fatto le sue scelte

Le parole alla vigilia di Slavia Praga Milan in Europa League 2023-24 di Pioli in conferenza stampa sulle scelte di formazione:

GIA’ SCELTO GLI 11 TITOLARI – «Li ho decisi stamattina quando abbiamo fatto la rifinitura e li ho decisi in base alle caratteristiche per la partita di domani. È difficile scegliere, ma più facile perché se non funziona il piano A abbiamo un piano B di livello».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI SLAVIA PRAGA MILAN